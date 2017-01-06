Kadir Bekmezci'nin yeni adresi belli oldu

Boluspor, Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Kadir Bekmezci’yi renklerine bağladı.

Orta saha ve ön libero da oynayabilen 31 yaşında ki futbolcu Boluspor'a yarın resmi imza atacak ve kampa dahil olacak. Belçika doğumlu olan Bekmezci Türkiye’de Hacettepe, Sivasspor ve Antalyaspor’da top koşturmuştu.

Bu sezon Antalyaspor'un sezon planlamasında yer almayan deneyimli oyuncu, 2015/16 sezonunda Kırmızı-Beyazlı formayı 23 kez terletirken 1 kez asist kaydetti.

Haber-Fahri GÜNDÜZ