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Manisa'nın gözü Galatasaraylı oyuncuda!
06 Ocak 2017 , 13:04
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Manisaspor
Yeni Asır'ın haberine göre TFF 1. Lig'de bir yandan 2.5 milyon liralık transfer yasağını kaldırmaya çalışan bir yandan da dış transfer çalışması yapan Manisaspor, yasağı kaldırması halinde ilk imzayı G.Saray'dan Umut Gündoğan'a attıracak.
Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın Bucaspor'dan öğrencisi olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Antalya'da masaya oturulup anlaşıldı.
Umut'un Galatasaray ile olan sözleşmesi 31 Mayıs 2018'de sona eriyor.
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Manisaspor
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