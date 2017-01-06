Özgür Özkaya, Büyükşehir Gaziantep'te

TFF 1. Lig takımlarından Büyükşehir Gaziantepspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.



Teknik direktör Metin Diyadin'in raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden Mavi-Beyazlı takım, ligin ilk yarısında Boluspor formasını terleten sol bek Özgür Özkaya ile resmi sözleşme imzaladı.

Ligin ilk yarısında Boluspor formasını 16 karşılaşmada terleten 28 yaşındaki futbolcu 1 kez rakip fileleri havalandırdı.