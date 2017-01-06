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Özgür Özkaya, Büyükşehir Gaziantep'te
06 Ocak 2017 , 15:09
TFF 1. Lig takımlarından Büyükşehir Gaziantepspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Teknik direktör Metin Diyadin'in raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden Mavi-Beyazlı takım, ligin ilk yarısında Boluspor formasını terleten sol bek Özgür Özkaya ile resmi sözleşme imzaladı.
Ligin ilk yarısında Boluspor formasını 16 karşılaşmada terleten 28 yaşındaki futbolcu 1 kez rakip fileleri havalandırdı.
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