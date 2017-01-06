TFF 1.Lig ekiplerinden Gaziantep Büyükşehir Belediyespor transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Antep ekibi, bu doğrultuda Boluspor forması giyen 28 yaşındaki sol bek Özgür Özkaya'yı sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Yeni takımı ile birlikte ilk çalışmasına çıkan başarılı futbolcu, transferiyle ilgili Ajansspor'a özel açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde yeni bir sayfa açtığını belirten Özkaya, "Yeni kulübümde başarılı olacağıma inanıyorum. Sezon sonuna kadar anlaştık. Sezon sonunda tekrar duruma bakacağız. Transferimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Antalya'daki kampta takım arkadaşları tarafından sıcak karşılandığını söyleyen Özkaya, "Hedefleri olan bir takıma geldim. Play-off hedefi önemli. İnşallah başarılı olacağız" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Özgür Özkaya, kendisine destek veren Bolusporlu taraftarlara da teşekkür etti.