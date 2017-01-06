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Ramazan Civelek'in yeni adresi belli oldu
06 Ocak 2017 , 16:32
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, Fenerbahçe'den 20 yaşındaki futbolcu Ramazan Civelek'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Kulüp başkanı Osman Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ara transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.
Bu kapsamda bir süredir ilgilendikleri orta saha oyuncusu Ramazan Civelek ile anlaşma sağladıklarını belirten Toprak, "Ramazan ve kulübüyle anlaştık. Ramazan sezon sonuna kadar kiralık olarak Büyükşehir Gaziantepspor'un başarısı için mücadele edecek." diye konuştu.
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