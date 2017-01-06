Samsunspor'a Uğur şoku!

Samsunspor'un Süper Lig'de olduğu son sezonda 6 ay forma giyen Uğur Boral, transfer tahtasını adeta kilitledi. Alacaklarının tamamını isteyen Uğur Boral'ın kararından vazgeçmediği, tahtanın açılmamasının tek sebebi olduğu öğrenildi.



Samsunspor'un Süper Lig'de olduğu son sezonda Kazım Yılmaz tarafından altı aylığına 1 Milyon TL gibi bir rakama Kırmızı-Beyazlı ekibe imza atan Uğur Boral, soluğu anında Türkiye Futbol Federasyon'unda aldı. Samsun'da taraftarlar ve spor camiası arasında 'tahta açıldı mı? açılmadı mı?' diye kafalarda soru işaretleri ve bilgi kirliliği yaşanırken, Samsun'a geldiğinde kapılarda karşılanan Uğur Boral, tahtanın açılmamasında büyük rol oynadığı öğrenildi.

ALACAĞININ TAMAMINI İSTİYOR

Samsunspor forması giydiği dönemde 400 Bin TL'sini peşin alan ancak geriye kalan 900 Bin TL'sinin ödenmemesinden dolayı Kırmızı-Beyazlı camiayı TFF'ye şikayet eden Uğur Boral, şu ana kadar birçok kez ikna edilmişti. Ancak Uğur Boral'ın 'bugün tahta bilmecesinin yaşandığı dönemde' tüm ısrarlara rağmen kararından vazgeçmediği ve tahtanın açılmaması için büyük mücadele ettiği öğrenildi. Uğur, alacaklarının hepsini istediği belirtildi.

OMUZLARDA KARŞILANMIŞTI

Samsunspor yönetimine büyük zorluk çıkaran Uğur'un, tahtanın açılmamasında büyük rol oynadığı öğrenildi. Samsunspor'a transfer olduğu dönemde taraftarlar Uğur'u omuzlarda taşımıştı. Uğur'un bu hareketi, Samsun spor kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu. Taraftarlar, Uğur'u nankörlükle suçlarken, "Uğur Boral'ı omuzlarımızda karşıladık. Zor günler yaşayan Samsunspor'a karşı bu hareketi hiç yakışmadı. Yazıklar olsun" diyerek tepkilerini dile getirdiler.



(hedefhalk.com)