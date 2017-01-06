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Şanlıurfaspor'dan Batuhan açıklaması!

Tarih06 Ocak 2017 , 14:39

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Şanlıurfaspor'dan Batuhan açıklaması!

-Ajansspor

Bu sezon Şanlıurfaspor'da iyi bir performans gösteren ve çıktığı 14 maçta 5 kez fileleri havalandırıp 1'de asist yapan Batuhan Karadeniz'in ismi, son günlerde Adanaspor'la anılıyordu.

Bu konu ile ilgili Şanlıurfaspor, resmi Twitter hesabından bir açıklama yayınladı. Kulübün yaptığı açıklamada, "BİLGİ: Futbolcumuz Batuhan Karadeniz ile ilgili Adanaspor ile anlaştığına yönelik çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

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