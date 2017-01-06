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Sivasspor, Rıdvan Şimşek'i kadrosuna kattı

Tarih06 Ocak 2017 , 16:53

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Sivasspor, Rıdvan Şimşek'i kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, 25 yaşındaki sağ bek Rıdvan Şimşek'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci bölümüne güçlü bir kadroyla girmek istediklerini söyledi.

Transfer çalışmalarını da bu doğrultuda sürdürdüklerini dile getiren Otyakmaz, "Antalyaspor'da forma giyen sağ bek Rıdvan Şimşek'i sezon sonuna kadar kiraladık. Takım olarak ligin ikinci bölümüne iyi başlangıç yapmak istiyoruz. Bunun için de transferde seçici davranıyoruz." ifadelerini kullandı.

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