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Sivasspor'a Gürcü orta saha!

Tarih06 Ocak 2017 , 14:30

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Sivasspor'a Gürcü orta saha!

AJANSSPOR - TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sivasspor, Ukrayna’da Vorskla ekibinde oynayan Gürcü sağ kanat oyuncusu Aleksandre Kobakhidze ile görüşüyor.

1.83 boyundaki futbolcu, daha önce Dnipro, Kryvbas Rih, Arsenal Kyiv gibi ekiplerde oynadı. 29 yaşındaki oyuncu, Gürcistan Milli Takımı’nda ise 32 kez görev aldı ve 3 gole imza attı. Transferin yakın zamanda tamamlanması bekleniyor.

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