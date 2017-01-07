Altınordu, Murat Hocaoğlu ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı kaleci Murat Hocaoğlu ile yollarını ayırdı.

Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, genç futbolcuların önünü açmak amacıyla Murat Hocaoğlu ile anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Oyuncuya hizmetleri için teşekkür edilirken, kariyerinde başarılar dilendi.

1995 doğumlu kaleci, Altınordu'da ligde ve kupada birer maçta forma giydi.

Altınordu'da daha önce Göksu Türkdoğan, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Üstün Bilgi, Emre Kara, Kenan Karışık, Umut Sözen ve Muhammed Emel de takımdan ayrılmıştı.