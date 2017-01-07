Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» TFF 1.Lig

Boluspor'dan savunma bölgesine transfer

Tarih07 Ocak 2017 , 11:51

Yorum
2
Boluspor'dan savunma bölgesine transfer

Radyospor programcısı Levent Ümit Erol, Boluspor'un yeni transferini açıkladı.

Radyospor programcısı Levent Ümit Erol'un iddiasına göre İskoçya Premier Ligi ekiplerinden  Hearts'da yaklaşık 3 senedir forma giyen Türk futbolcu Alim Öztürk, ligin ikinci yarısından irtibaren Boluspor'da forma giyecek. 24 yaşındaki defans oyuncusu Alim Öztürk, bugün imza için Türkiye'ye geliyor.

24 yaşındaki deneyimli futbolcu Alim Öztürk, 2013-2014 sezonunda PTT 1. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon'da forma giymişti.

Yorum
2
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri

ba