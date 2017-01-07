Chibuike'ye Samsun kıskacı!

AJANSSPOR ÖZEL- Samsunspor transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor.

Transfer yasağının kalkmasının ardından; Kone, Göksu Türkdoğan ve Kenan Karışık ile sözleşme imzalayan Kırmızı- Beyazlılar, geride kalan sezonu Gaziantepspor'da geçiren 28 yaşındaki Nijeryalı orta saha Emmanuel John Chibuike ile prensipte anlaşma sağladı.

2015/16 sezonunda Gaziantepspor formasıyla 29'u ilk 11, 35 maçta görev alan Chibuike 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

İsveç ekibi Hacken'de yıldızı parlayan deneyimli orta saha oyuncusu, kısa süren Rosenborg döneminin ardından, 2014 yılında Gaziantepspor'un yolunu tuttu.