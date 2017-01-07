- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Chibuike'ye Samsun kıskacı!
07 Ocak 2017 , 21:03
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Samsunspor
AJANSSPOR ÖZEL- Samsunspor transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor.
Transfer yasağının kalkmasının ardından; Kone, Göksu Türkdoğan ve Kenan Karışık ile sözleşme imzalayan Kırmızı- Beyazlılar, geride kalan sezonu Gaziantepspor'da geçiren 28 yaşındaki Nijeryalı orta saha Emmanuel John Chibuike ile prensipte anlaşma sağladı.
2015/16 sezonunda Gaziantepspor formasıyla 29'u ilk 11, 35 maçta görev alan Chibuike 5 kez rakip fileleri havalandırdı.
İsveç ekibi Hacken'de yıldızı parlayan deneyimli orta saha oyuncusu, kısa süren Rosenborg döneminin ardından, 2014 yılında Gaziantepspor'un yolunu tuttu.
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Samsunspor
YORUM EKLE
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar