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Elazığspor'dan forvete takviye!
07 Ocak 2017 , 23:40
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Elazığspor
TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, forvet hattını Olanrewaju Kehinde ile güçlendirdi.
Sezonun ilk yarısında istediği sonuçları alamayan ve devreyi 15. sırada kapatan Elazığspor, forvete Nijerya'dan takviye yaptı. 22 yaşındaki Lanre Kehinde ile 6 aylık kiralık anlaşma sağlandı.
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- Elazığspor
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