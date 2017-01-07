Elazığspor'dan forvete takviye!

AJANSSPOR ÖZEL - TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, forvet hattını Olanrewaju Kehinde ile güçlendirdi.

Sezonun ilk yarısında istediği sonuçları alamayan ve devreyi 15. sırada kapatan Elazığspor, forvete Nijerya'dan takviye yaptı. 22 yaşındaki Lanre Kehinde ile 6 aylık kiralık anlaşma sağlandı.

Adana Demirspor olmayınca...

Adana Demirspor ile ismi gündeme gelen ve ön anlaşma sağlayan Nijeryalı oyuncu, Mavi-Lacivertli yönetimden verdiği süre zarfında cevap alamayınca Elazığspor'u tercih etti.