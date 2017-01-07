Giresunspor ikinci devreden umutlu

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkan yardımcısı İbrahim Özkul, ikinci devrede ligin ilk bölümüne göre daha iyi bir ekip izlettirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Özkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da yeni transfer edilen futbolcuların da katılımıyla iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.

İkinci devrede başarılı olmak için iyi çalıştıklarını dile getiren Özkul, "Ligin ilk bölümünde istediğimiz sonuçları pek alamadık. Bazen şanssızlıklar oldu, bazen biz hatalar yaptık, hedefimiz tutmadı. Ancak ikinci devreden umutluyuz. Kadromuza da yeni oyuncular kattık. İkinci devrede ligin ilk bölümüne göre daha iyi bir Giresunspor izlettirmeyi hedefliyoruz." dedi.

İbrahim Özkul, Antalya kampını 12 Ocak Perşembe günü sonlandıracaklarını aktararak, "Ara vermeden çalışmalarımıza Giresun'da devam edeceğiz. 16 Ocak'ta Büyükşehir Gaziantepspor ile yapacağımız maça hazırlanacağız. İnşallah iyi sonuçlar alırız." ifadelerini kullandı.