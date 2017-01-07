Şanlıurfa'ya çifte yabancı!

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TFF 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Teknik direktör Kemal Kılıç'ın raporu doğrultusunda kadrosuna stoper ve orta saha takviyesi yapmayı planlayan Şanlıurfaspor yönetimi, Osmanlıspor'dan deneyimli savunmacı oyuncusu Bakary Soro ve Çaykur Rizespor'dan genç orta saha Iyayı Believe Atiemwen ile kiralık olarak anlaşma sağladı.

Atiemwen bu sezon Rizespor'da 4 karşılaşmada görev alırken 2 gol kaydetti. Soro ise bu sezon hiçbir maçta forma giyemedi.