Altınordu'nun kozu 'ikizler'

Altınordu'da A takım kadrosunda yer alan ikiz kardeşler Kerim ve Barış Alıcı, İzmir ekibinin ikinci yarıdaki en önemli kozlarından olacak.

Bergama Gençlerbirliği'nde futbola başlayıp Bucaspor'da oynadıktan sonra Altınordu'ya gelen Alıcı kardeşler 10 yıldır aynı takımlarda top koşturuyor. İkizlerden sağ bek Kerim ilk yarıda TFF 1. Lig'de 8 maçta oynarken, kanat oyuncusu Barış ise 2 lig, 1 kupası karşılaşmasında forma giydi.



Genç ve enerjik kadroya sahip olmalarının ikinci yarıda kendilere büyük avantaj sağlayacağını söyleyen ikizler, "Kulübümüz, bizim önümüzü açabilmek amacıyla tüm planlamalarını yapıyor. Bize de çalışıp formayı almak kalıyor. İkinci yarıda A takımın değişmez iki oyuncusu olmak, Başkanımız Seyit Mehmet Özkan'ın ve Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu'nun güvenini boşa çıkarmamak istiyoruz" dedi.

(DHA)