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Daudet Ndongala Şanlıurfaspor'da..
08 Ocak 2017 , 19:42
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Şanlıurfaspor
TFF 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor, sezon başında Balıkesirspor'da forma giyen Daudet Ndongala'yı, kadrosuna kattı.
Şanlıurfaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Fransız orta saha oyuncusu Daudet ile bir buçuk yıl anlaşıldığı belirtildi.
Sarı-yeşilli ekibin Antalya'da kamp yaptığı otelde düzenlenen imza töreninde açıklamada bulunan Daudet, takıma faydalı olmak için çalışacağını ifade etti.
İmza törenine, futbol şube sorumlusu Mehmet Giray Küçük de katıldı.
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Şanlıurfaspor
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