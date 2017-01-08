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Samsunspor'a Senegalli golcü!
08 Ocak 2017 , 13:19
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- TFF 1.Lig
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Transfer yasağının kaldırılması sonrasında transfere hızlı giriş yapan Kırmızı Beyazlılar aradığı forveti Belçika'da buldu.
Belçika 1. Lig ekiplerinden Sporting Charleroi takımında forma giyen Mamadou Fall, Samsunspor kampına katılmak üzere Türkiye'ye geldi. Samsunsporlu yöneticilerin İstanbul'da karşıladığı Mamadou Fall, Antalya kampına götürülüyor.
(Samsun Haber)
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