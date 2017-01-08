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Şanlıurfaspor, Bakary Soro ile anlaştı

Tarih08 Ocak 2017 , 10:52

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Şanlıurfaspor, Bakary Soro ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı İsmail Bağıban, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Bakary Soro ile prensipte anlaştıklarını bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde Ajansspor'un duyurduğu haber de şu şekilde: Şanlıurfa'ya çifte yabancı!

Bağıban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devre arası transfer çalışmalarını tamamlama aşamasına geldiklerini söyledi.

Resmi sözleşmeleri imzalayarak transferi tamamlamak istediklerini belirten Bağıban, "Soro ile prensipte anlaştık, bugün Antalya kampımıza katılacak." dedi.

Antalya kampını, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle erken tamamlayacaklarını belirten Bağıban, yarından itibaren sezon hazırlıklarına Şanlıurfa'da devam edeceklerini kaydetti.

31 yaşındaki stoper Soro, daha önce Türkiye'de Orduspor, Osmanlıspor ve Alanyaspor'da forma giymişti.

Sarı-yeşilli ekip, transfer döneminde daha önce orta saha oyuncuları Iraklı Humam Tarık ile Çaykur Rizespor'da forma giyen Nijeryalı Iyayi Believe Atiemwen'i kadrosuna katmıştı.

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