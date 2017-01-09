Adana Demirspor'da transferler haftaya kaldı!

Adana Demirspor, Mersin İdmanyurdu maçına ilk yarıdaki kadro ile çıkacak. Yönetim ilk etapta içeride alacağı olan futbolcuların sorunlarını çözdükten sonra TFF’ye yeni lisans çıkarmak için para yatıracak.

Devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Adana Demirspor’da futbol federasyonuna ödenmesi gereken 2.5 Milyon TL’nin önümüzdeki hafta yatırılacağı ve Mersin İdmanyurdu maçına ilk yarıda kadroda bulunan oyuncularla çıkılacağı açıklandı. Maddi kaynak arayışlarını sürdüren Adana Demirspor yönetimi ilk olarak alacakları olan futbolcuların sorunlarını çözerek zorlu maç öncesi oyuncuların kafasındaki problemlerle son vermek istiyor.Başkan Sedat Sözlü’nün teknik direktör Engin İpekoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından transferler yetişse dahi uyum süreci açısından mevcut kadroyu sahaya süreceğini açıklamasının ardından ilk hedef olarak alacakları bulunan futbolculara ödeme yapılacağı kaydedildi.

-Takım Cuma günü geliyor

Bu arada Pazar günü oynanacak olan Adana Demirspor-Mersin İdmanyurdu maçı için şu an Antalya’da bulunan kafilenin Cuma günü Adana’ya geleceği açıklandı. Yapılacak son antrenmanın ardından maç saatini bekleyecek olan futbolcular sahaya galibiyet için çıkacaklar.

-Sözlü mesai harcıyor

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sedat Sözlü sürekli olarak tesislerde maddi konuların çözümü için yoğun mesai harcıyor. Cuma gününe kadar bulunacak para ile oyuncuların sorunlarını çözmeyi düşünen Sözlü Mersin karşılaşmasının ardından da transfere ağarlık verecek. Nduka konusunda diğer takımlara göre bir adım önde olan Adana Demirspor sol bekte ise eski oyuncusu Ahmet Burak Solakel’i kadrosuna katmayı planlıyor. Ardından diğer adı geçen oyuncular Adana’ya davet edilecek.

Haber - Oğuzhan DELEN