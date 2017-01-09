Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» TFF 1.Lig

Elazığspor'a takviye

Tarih09 Ocak 2017 , 20:18

Yorum
Elazığspor'a takviye

AJANSSPOR ÖZEL-
TFF 1. Lig takımlarından Elazığspor'da, transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Elazığspor, en son Almanya Bölgesel Lig Kuzey Doğu ekibi Babelsberg'de forma giyen Timur Bayram Özgöz ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Adana Demirspor'da geçiren Timur, ikinci devre ise Şanlıurfaspor'da forma giymişti. Gurbetçi oyuncu geçtiğimiz sezon 15 maçta görev alırken, bu sezon Babelsberg'de ise 4 maçta forma terletti.
 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri

me