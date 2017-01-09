Elazığspor'a takviye

AJANSSPOR ÖZEL-

TFF 1. Lig takımlarından Elazığspor'da, transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Elazığspor, en son Almanya Bölgesel Lig Kuzey Doğu ekibi Babelsberg'de forma giyen Timur Bayram Özgöz ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Adana Demirspor'da geçiren Timur, ikinci devre ise Şanlıurfaspor'da forma giymişti. Gurbetçi oyuncu geçtiğimiz sezon 15 maçta görev alırken, bu sezon Babelsberg'de ise 4 maçta forma terletti.

