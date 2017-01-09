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Gekas'ın Süper Lig hedefi!
09 Ocak 2017 , 10:45
Sivasspor'un ilk yarının ardından kadrosuna kattığı Theofanis Gekas suskunluğunu bozdu. Gekas, “Sivas’ın yeri Süper Lig. Gollerimle mücadeleye katkı vereceğim” dedi.
Türkiye'ye tekrar döndüğü için mutluğu olduğunu belirten Yunan golcü, "Sivasspor'un Türk futbolu için önemini biliyorum. Bu sezon hak ettikleri yere tekrar dönmek için mücadele ediyorlar. Ben de bu mücadeleye atacağım gollerle katkı sağlamaya geldim. İnanıyorum ki bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım" ifadesini kullandı.
Kaynak : Takvim
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