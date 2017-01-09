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Göztepe Alparslan'ı bitiriyor!
09 Ocak 2017 , 10:34
TFF 1. Lig lideri Göztepe bugün sol bek transferini bitiriyor. 1-2 küçük pürüz halledilirse Medipol Başakşehirli Alparslan Erdem imza atacak.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Başakşehir'de forma şansı bulamayan Alparslan Erdem'de mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.
28 yaşındaki savunma oyuncusuyla bugün sözleşme imzalanmasının beklendiği ufak tefek pürüzlerin halledileceği ifade edildi.
Kaynak : Takvim
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