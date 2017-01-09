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Göztepe'den Nduka hamlesi
09 Ocak 2017 , 16:53
AJANSSPOR-
İsveçre takımlarından FC Will 1900 formasını terleten tecrübeli kanat oyuncusu Nduka Ozokwo'yu TFF 1. Lig takımlarından Göztepe ile prensip anlaşmasına vardı. Nduka, bu sezon takımı FC Wİll'de 16 karşılaşmada forma terletirken 3 gol kaydetti.
Öte yandan ülkemizde uzun süre forma giyen Nduka, Boluspor, Mersin İdmanyurdu ve Adanaspor'da görev aldı. Deneyimli futbolcu Adanaspor ve Mersin İdmanyurdu'nda TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşadı.
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