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Mersin, Ramazan Sal'la anlaştı
09 Ocak 2017 , 14:25
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- M. İdmanyurdu
Mersin İdmanyurdu, Şanlıurfaspor'dan ayrılan savunma oyuncusu Ramazan Sal ile anlaştı.
Mersin İdmanyurdu'nda Antalya kampı devam ediyor. Kırmızı-Lacivertliler kampta yaptığı ikinci hazırlık maçında Osmanlıspor'u 3 1 mağlup ederek moral buldu. Transfer çalışmalarını sürdüren Mersin, Şanlıurfaspor'dan ayrılan savunma oyuncusu Ramazan Sal ile anlaştı. Ramazan'ın kampa katılarak takımla birlikte çalışmalara başlayacağı kaydedildi. Ramazan'ın yanı sıra Fransız orta saha oyuncusu Azrack Mahamat'ı da kampa davet eden Kırmızı-Lacivertliler, lisansa engel borcun kalkması durumunda bu oyuncularla resmi sözleşme imzalayacak. Kadroya birde kaleci transferi yapmak için çalışan Mersin, bu oyuncunun ismini saklıyor.
(Spor 33)
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- M. İdmanyurdu
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