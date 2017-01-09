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Şanlıurfaspor'da ayrılık yaşandı..
09 Ocak 2017 , 17:35
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Şanlıurfaspor
TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Portekizli futbolcusu Carlos Manuel Dos Santos Fortes ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu toplantısında, ikinci devrede kadroda yer verilmemesi planlanan futbolcuların durumuna ilişkin değerlendirmede bulunuldu.
Sarı-yeşilli ekibin sezon başında Portekiz'in Braga takımından transfer ettiği 22 yaşındaki Fortes'in durumuna ilişkin görüş alışverişinde bulunan kulüp yönetimi, genç futbolcuyla yolların ayrılmasını kararlaştırdı.
Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Carlos Fortes ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze hizmet eden futbolcu Carlos Fortes'e teşekkür eder, önümüzdeki yaşantısında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Şanlıurfaspor, kısa süre önce futbolcular İsmail Dinler ve Alican Karadağ ile de yollarını ayırmıştı.
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Şanlıurfaspor
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