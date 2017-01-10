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Altınordu'nun ihtiyacı hangi bölgede?
10 Ocak 2017 , 16:25
Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, ligin ikinci devresinde olumsuz hava koşulları nedeniyle zorlu maçlar oynayacaklarını belirtti.
Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ligde ilk devreyi hedeflediklerinin 5 puan gerisinde tamamladıklarını vurgulayarak, "Son 4 haftaya kadar planımıza uygun gittik. Ancak 4 maçta sadece 3 puan alınca biraz geri kaldık. Hedeflediğimiz 27 puana ulaşabilseydik, kendimize ilk 4 içerisinde yer bulacaktık." ifadelerini kullandı.
Hüseyin Eroğlu, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:
"Ligin ikinci devresinde yoğun kış şartları ile çok zorlu maçlar oynayacağız. Forvet ve forvet arkası mevkilerinde transfere ihtiyacımız var. En kritik bu iki bölgeye oyuncu bulmak gerçekten zor. Gençler, Antalya kampında oldukça iyi bir performans gösterdi. Onların ligde gösterecekleri başarı da bizim durumumuzu doğrudan etkileyecek. Çağlar Söyüncü ve Cengiz’i A takım seviyesine de böyle hazır şekilde çıkarmıştık. Şu anda Çağlar, Bundesliga'nın en iyi savunmacısı oldu. Cengiz de Süper Lig'de banko forma giyiyor. Onların arkasından gelen gençlerimizin de bu lige kısa sürede uyum sağlayacaklarına inanıyorum."
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