Elazığspor'a Nijeryalı forvet!

TFF 1. Lig ekibi Elazığspor, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Fujairah’tan Nijeryalı forvet Lanre Kehinde ile anlaştı. Kanatlarda da görev yapabilen 23 yaşındaki Kehinda’nın sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi. Kehinda, bu sezon 20 maçta 3 gol attı.

Habertürk