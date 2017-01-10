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Elazığspor'dan kaleye takviye

Tarih10 Ocak 2017 , 13:34

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Elazığspor'dan kaleye takviye

TFF 1. Lig takımlarından Elazığspor, Büyükşehir Gaziantepspor'dan ayrılan file bekçisi Ahmet Sabri Fener ile 1.5 yıllık  anlaşma sağladı.

Bu sezon Gaziantep ekibinde 2 maçta görev alan Ahmet Sabri, Konya Anadolu Selçukspor'dan teknik direktör Hakan Kutlu'nun isteği ile Mavi-Beyazlı takıma transfer olmuştu.

(Transfer Merkezi)

 

 

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