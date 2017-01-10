- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
"Giresunspor'da transfer bitmez"
10 Ocak 2017 , 14:19
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Giresunspor
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un başkanı Mustafa Bozbağ, Giresunspor'da transferin bitmeyeceğini belirterek, "Bize katkı sağlayacak herhangi bir futbolcuyu, her an transfer edebiliriz." dedi.
Bozbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci bölümünde iyi bir Giresunspor izletmek için çalıştıklarını söyledi.
İlk yarıyı istedikleri gibi bitiremediklerini dile getiren Bozbağ, "Ümidimiz ikinci yarıyı başarılı şekilde geçirmek ve hedeflediğimiz yöne doğru ilerlemek. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Antalya kampını verimli geçiriyoruz. İnşallah her şey güzel olacak." diye konuştu.
Başkan Bozbağ, takımda uygun gördükleri yerlere transfer yaptıklarını belirterek, "Uygun görürsek yine transfer yapabiliriz. Giresunspor'da transfer bitmez. Bize katkı sağlayacak herhangi bir futbolcuyu, her an transfer edebiliriz." ifadelerini kullandı.
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Giresunspor
YORUM EKLE
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Yöneticiden Ekici müjdesi!
- 12 milyonluk kadro dışı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Lens için F.Bahçe'ye ret!
- Fenerbahçe Partizani ile maç yapacak
- ''Başarılı olursa, satın alma opsiyonu...''
- Dev takasta kritik gün!
- Skrtel: "United'ı yendiğimiz gece..."
- Fenerbahçe'den 2. Ukrayna seferi!
- Advocaat'la sürpriz görüşme!
Sizce Hangisi?
Son Videolar