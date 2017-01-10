Gökhan Sazdağı yuvaya dönüyor

AJANSSPOR-

TFF 1. Lig takımlarından Manisaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Transfer yasağının kaldırılması için ödemeleri hızlandıran Manisaspor yönetimi, Büyükşehir Gaziantepspor'da forma giyen eski oyuncusu Gökhan Sazdağı ile anlaşma sağladı. Gece saat 02.00 sularında Manisa'da olması beklenen genç oyuncunun yarın takımla birlikte idmana çıkacak.

Öte yandan, Manisa'daki hava şartlarından dolayı Ege temsilcisinin Kuşadası'nda 2 günlük kamp yapacağı belirtildi.