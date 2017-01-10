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Göztepe'den hücuma takviye
10 Ocak 2017 , 16:41
AJANSSPOR ÖZEL-
TFF 1. Lig’de bu sezon iddialı bir görüntü ortaya koyan Göztepe'de transfer çalışmaları sürüyor. Ligde şu anda lider konumda bulunan Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Sinan Özkan ile prensip anlaşmasına vardı.
Forvet ve sağ kanatta görev yapabilen 1.81 boyundaki Fransa doğumlu oyuncu, Saint Etienne’in altyapısından yetişti. Sırasıyla Türk Telekom, Manisaspor, Samsunspor, Giresunspor ve Fethiyespor'da oynayan 28 yaşındaki futbolcu, daha sonra 2010-2011 sezonunda Tokatspor’a transfer oldu.
Elazığspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Büyükşehir Gaziantepspor gibi takımların da formasını terleten Özkan, Alanyaspor’da şampiyonluk yaşamış ve 63 maçta 10 gol kaydetmişti.
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