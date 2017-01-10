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"Nduka ile prensipte anlaştık"
10 Ocak 2017 , 17:12
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Adana Demirspor
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kulüp başkanı Sedat Sözlü, Nijeryalı orta saha oyuncusu Nduka Ozokwo ile prensipte anlaştıklarını söyledi.
Sözlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini ifade etti.
Takımlarının Antalya'da iyi bir kamp dönemi geçirdiğini belirten Sözlü, şunları kaydetti:
"Öncelikle, Türkiye Futbol Federasyonuna olan 2,2 milyon liralık borcumuzu kapatarak transfer tahtamızı açacağız. İnşallah bunu kısa süre içerisinde halledeceğiz. Takıma dahil edeceğimiz oyuncular konusunda da ince eleyip sık dokuyoruz. Şu anda 2 yabancı oyuncu ile görüşme halindeyiz, bunlardan biri daha önce Türkiye'de çeşitli takımlarda forma giyen Nduka Ozokwo. Nduka ile prensipte anlaştık. Bir sıkıntı olmazsa kendisini takıma dahil edeceğiz."
Başkan Sözlü, transferlerin kesinleşmesi halinde açıklama yapacaklarını da sözlerine ekledi.
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Adana Demirspor
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