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Şanlıurfaspor ikinci yarıdan umutlu..
10 Ocak 2017 , 12:36
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Şanlıurfaspor
TFF 1. Lig'de yaptığı son 4 maçı kaybetmeyen Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı İsmail Bağıban, "İkinci devreye kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz." dedi.
Başkan Bağıban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın son dönemde yakaladığı performansı ikinci devrenin tamamına yaymasını beklediklerini söyledi.
Sahada kaliteli bir futbol sergilediklerini belirten Bağıban, şunları kaydetti: "Takımımız devre arasında eksikliklerini gidermek için iyi bir fırsat yakaladı. Ara transfer döneminde aldığımız oyuncular da takıma uyum sağlamaya çalışıyor. Çok daha farklı bir takım görünümüne kavuşacağımıza inanıyoruz. İkinci devreye kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. İkinci devrenin ilk haftasında Elazığspor'u deplasmanda yenerek çıkışımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Futbolcularımız galip gelebilecek potansiyeldedir."
Hazırlıklar sürüyor
Antalya'da gerçekleştirdiği devre arası kampını tamamlayan ve Şanlıurfa'ya dönen sarı-yeşilli ekip, 14 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Elazığspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Şanlıurfaspor'da yeni transferler Bakary Soro, Humam Tarık ile Iyayi Believe Atiemwen de idmanda takımla çalıştı.
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Şanlıurfaspor
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