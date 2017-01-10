Şanlıurfaspor'dan transfer açıklaması

Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı İsmail Bağıban, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

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Ligin ilk yarısıyla ilgili değerlendirmede bulunan Bağıban, "Kemal Kılıç hocamızın gelişiyle birlikte çıkış yakaladık ve devre arasına güzel veda ettik. Ünal Karaman hocamızla maya tutmadı diyelim. Transfer çalışmalarımız da devam ediyor. Son bir takviye ile transferi noktalayacağız. Altyapı ve kalıcı gelir noktasında projelerimiz var. Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa kentinin ülke futboluna hizmet etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kalıcı gelir noktasında girişimlerimizi hızlandırdık. Biz görevden ayrıldıktan sonra gelecek arkadaşlarımız sıkıntı yaşamamalı" dedi.

"Caner Cavlan'ı Türkiye'ye davet ettik"

Sezon öncesi ismi Adanaspor ile anılan gurbetçi oyuncu Caner Cavlan ile görüştüklerini ifade eden Başkan Bağıban, "Caner Cavlan ile görüşüyoruz. Kendisini Türkiye'ye davet ettik. Son bir görüşmenin ardından transfer netleşecek, sadece birkaç pürüz kaldı. Caner'in transferi netleşirse başka bir transfer yapmayacağız. Daudet N'Dongola konusunda bugün FIFA'dan belge gelecek. Karardan sonra N'Dongola konusuna şekil vereceğiz" ifadelerini kullandı.