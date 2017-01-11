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Adana Demirspor'da idman boykotu!
11 Ocak 2017 , 17:13
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Adana Demirspor
AJANSSPOR ÖZEL-
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da devam ettiriyor.
Mavi-Lacivertli takımın oyuncuları bugün akşam saatlerinde gerçekleştirecekleri idmana, sezon başından bu yana devam eden alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle çıkmadı.
Adana Demirspor Başkanı Sedat Sözlü, geçtiğimiz günlerde; "Oyuncularımıza ödeme gerçekleştirdik" ifadesini kullansa da böyle bir ödemenin henüz yapılmadığı öğrenildi.
Öte yandan, Adana Demirspor ligde 16 haftalık periyotu 18 puanla 12. sırada tamamladı.
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Adana Demirspor
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