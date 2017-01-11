Adana Demirspor'da idman boykotu!

AJANSSPOR ÖZEL-

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da devam ettiriyor.



Mavi-Lacivertli takımın oyuncuları bugün akşam saatlerinde gerçekleştirecekleri idmana, sezon başından bu yana devam eden alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle çıkmadı.

Adana Demirspor Başkanı Sedat Sözlü, geçtiğimiz günlerde; "Oyuncularımıza ödeme gerçekleştirdik" ifadesini kullansa da böyle bir ödemenin henüz yapılmadığı öğrenildi.

Öte yandan, Adana Demirspor ligde 16 haftalık periyotu 18 puanla 12. sırada tamamladı.