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Adana Demirspor'da idman boykotu!

Tarih11 Ocak 2017 , 17:13

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Adana Demirspor'da idman boykotu!

AJANSSPOR ÖZEL-

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da devam ettiriyor. 
 

Mavi-Lacivertli takımın oyuncuları bugün akşam saatlerinde gerçekleştirecekleri idmana, sezon başından bu yana devam eden alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle çıkmadı. 

Adana Demirspor Başkanı Sedat Sözlü, geçtiğimiz günlerde; "Oyuncularımıza ödeme gerçekleştirdik" ifadesini kullansa da böyle bir ödemenin henüz yapılmadığı öğrenildi. 

Öte yandan, Adana Demirspor ligde 16 haftalık periyotu 18 puanla 12. sırada tamamladı.

 

 

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