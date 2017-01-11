Altınordu'ya Çağlar bonusu!

Altınordu, sezon başında 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Alman 1’inci Lig (Bundesliga) ekibi Freiburg’a sattığı Çağlar Söyüncü’nün transferi sırasında sözleşmeye eklettiği bonuslarla kasasını doldurmaya devam edecek.



Çağlar’ın Freiburg’dan bir başka kulübe transferinden yüzde 25 pay alacağı daha önce açıklanan Altınordu’nun, mukaveleye 3 önemli madde daha koydurduğu öğrenildi. Geçen sezon 2’nci Bundesliga’da şampiyon olan ve bu sezon Bundesliga’da ilk yarıyı 8’inci sırada tamamlayan Freiburg’un kümede kalması halinde Altınordu, 500 bin Euro daha alacak.

İlk yarıda Bundesliga’da 14, DFB Kupası’nda ise 1 olmak üzere toplam 15 maçta oynayan genç stoper 20 müsabakada görev yapması halinde Altınordu 150 bin Euro daha hak edecek, bu sayı 40’ın üzerine çıktığı taktirde kasaya bir 150 bin Euro daha girecek.



Sözleşmeye eklenen son maddeye göre Freiburg, sezonu ilk 3 içinde bitirip UEFA Şampiyonlar Ligi vizesi alırsa, Altınordu’ya 150 bin Euro daha ödeyecek. Şimdilik 2.5 milyon Euro kazanan ve bir sonraki transferden yüzde 25 pay alma hakkı olan Altınordu’nun, diğer 3 bonustan toplam 950 bin Euro gelir elde etme şansı sürüyor.



İŞTE O MADDELER

1) Bir Sonraki Transferinden %25 Pay

2) Freiburg bu sezon Bundesliga’dan düşmezse 500.000 Euro

3) Çağlar Söyüncü 20 maç oynarsa 150 bin, 40 maç oynarsa ayrıca 150.000 Euro

4) Freiburg UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanırsa 150.000 Euro



Kaynak : AMK