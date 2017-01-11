Canberk Dilaver Göztepe'de

AJANSSPOR ÖZEL- Transfer çalışmalarına devam eden Göztepe, Adanaspor'un sol bek oyuncusu Canberk Dilaver ile anlaşma sağladı.

Sezon içerisinde Turuncu-Beyazlı ekipte kadro dışı kalan Canberk'in bugünkü son görüşmelerin ardından Göztepe ile prensipte anlaştığı belirtildi. Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ile son kez biraraya gelen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, transfer konusunda uzlaşma sağladı.

Bu sezon Turuncu-Beyazlı formayı 3 kez terleten 23 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Turuncu-Beyazlı ekibin elde ettiği şampiyonlukta takımının vazgeçilmez ismi olmuştu. Genç futbolcu geride kalan sezonda 23 maçta görev alırken 1 kez rakip fileleri havalandırdı.