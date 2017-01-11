Elazığspor eski oyuncularını alıyor!

TFF 1.Lig ekiplerinden Elazığspor, transfer yasağının bitmesinin ardından transfer çalışmalarına

start verdi. Timur Bayram Özgöz, Ozan Tahtaişleyen, Aldin Cajic, Landre Kehinde ve Ahmet Sabri Fener gibi isimleri kadrosuna katan Elazığspor takımın eksik bölgelerine transfer yapmaya devam ediyor.



Dün itibariyle en son Giresunspor forması giyen Youssef Yeşilmen'i kamp kadrosuna katan Elazığspor çalışmalara son sürat devam ediyor. Eski oyuncularından Köksal Yedek ve Adem Alkaşi ile görüşen Elazığspor iki isimde de büyük aşama kaydetti.

Sezona Karabükspor'da başlayan Köksal Yedek, ekim ayının sonlarına doğru sözleşmesini feshetmişti. 2011-2012 sezonundan itibaren yaklaşık 2.5 sezon Elazığspor forması giyen Köksal, takımın Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynamıştı. Köksal Elazığspor formasının ardından, Süper Lig'de Antalyaspor, TFF 1.Lig'de Gaziantep BBSK ve Karabükspor formalarını giydi.



Tecrübeli sağ bek Adem Alkaşi ise sezona Niğde Belediyespor'da başladı. 2012-2013 sezonundan itibaren 1.5 sezon Süper Lig'de Elazığspor'un sağ bekine geçen Adem, bundan sonraki süreçte, Boluspor ve Antalyaspor formalarını giydi. Antalyaspor ile Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren oyuncunun son takımı 2.Lig'in güçlü ve yeni ekiplerinden Niğde Belediyespor oldu.



Ahmet Sabri Fener, Timur Bayram Özgöz ve Youssef Yeşilmen ile transfer tahtası açıldığında imzalayacak olan Elazığspor, Adem Alkaşi ve Köksal Yedek ile de söz kesti. Pürüz çıkmaz ise bu oyuncular da ikinci devre Elazığspor forması giyecek.

(Transfer Merkezi)