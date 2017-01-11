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Göztepe'de transfer çalışmaları sürüyor!

Tarih11 Ocak 2017 , 23:17

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Göztepe'de transfer çalışmaları sürüyor!

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Göztepe, Ukrayna Poltava takımının Gürcü sağ kanat oyuncusu Aleksandre Kobakhidze ile görüşüyor. 

(Goztepelilercom)

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