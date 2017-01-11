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Göztepe'de transfer çalışmaları sürüyor!
11 Ocak 2017 , 23:17
TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Göztepe, Ukrayna Poltava takımının Gürcü sağ kanat oyuncusu Aleksandre Kobakhidze ile görüşüyor.
(Goztepelilercom)
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