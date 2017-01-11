TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, Antalya'da 2 Ocak'tan bu yana sürdürdükleri devre arası kampını yarın sabah yapacakları son çalışmanın ardından tamamlayacaklarını söyledi.

İldiz, yaptığı açıklamada, Antalya'da istedikleri düzeyde bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.

Devre arası çalışma döneminde, hem kendisinin takımı daha yakından tanıma, hem de ligin ikinci yarısı öncesi eksiklikleri giderme fırsatı yakaladıklarını vurgulayan İldiz, "Ligin ilk devresinin bitimine 6 hafta kala göreve gelmiştim. Antalya kampı takımı daha iyi tanıma ve eksiklikleri görme adına benim için de çok iyi oldu. İstediğimiz düzeyde bir kamp geçirdik. Eksikliklerimizi gidermenin yanı sıra kadromuzu da güçlendirerek lige hazır duruma geldik. Burada 12 günlük çalışma fırsatı yakaladık." diye konuştu.

İldiz, 16 Ocak Pazartesi günü Büyükşehir Gaziantepspor'u konuk edeceklerini, hedeflerinin zorlu maçtan 3 puanla ayrılarak ikinci devreye iyi bir başlangıç yapmak olduğunu kaydetti.

Ligde başarıyı yakalama adına özellikle iç saha maçlarını mutlaka kazanmaları gerektiğine işaret eden deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim bir hedefimiz var. Sezonun sonunda arzuladığımız yerde olmak istiyorsak, ikinci devrede özellikle iç saha maçlarımızı kazanmak zorundayız. Rakibimizin kim olduğunun hiç önemi yok. Büyükşehir Gaziantepspor karşılaşmasıyla iç saha maçlarına başlayacağız. Bizim kadar onlar da sahaya kazanmak için çıkacaklar ve sonuna kadar da 3 puan alma adına savaşacaklar. Bunun farkındayız ve işimizin de kolay olmadığını biliyoruz."