İsmail Haktan Manisaspor yolunda!

AJANSSPOR ÖZEL-

TFF 1. Lig takımlarından Manisaspor'da transfer harekatı devam ediyor.

Kadrosuna Umut Gündoğan ile Gökhan Sazdağı'nı takviye eden Manisa ekibi, Denizlispor'da kadro dışı bırakılan İsmail Haktan Odabaşı ile prensipte anlaşma sağladı.

İsmail'in bu gece saatlerinde Manisa'ya gideceği, önümüzdeki birkaç gün içerisinde ise kulübü Denizlispor ile devam eden sözleşmesini feshedeceği belirtildi. Bu sezon Yeşil-Siyahlı takımda 3'ü ilk 11 8 maçta görev alan 25 yaşındaki oyuncu, 2009/10 sezonunda Bursaspor'da Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.