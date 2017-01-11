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Okan Buruk'tan Hamit açıklaması!

Tarih11 Ocak 2017 , 11:27

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Okan Buruk'tan Hamit açıklaması!

Göztepe'nin Antalya'da yaptığı kampta AA muhabirine açıklamalarda  bulunan Okan Buruk, Hamit Altıntop'un Göztepe'ye transfer olacağı yönünde çıkan  haberlere ilişkin, "Çok sevdiğim ve değerli bir insan ama Hamit Altıntop'la  görüşmemiz olmadı." dedi.

 Buruk, Hamit'in Türk futboluna önemli hizmetler verdiğini belirterek,  "Hamit, normalde de görüştüğüm ve değer verdiğim bir insan. Bayern Münih, Real  Madrid ve Galatasaray gibi çok önemli takımlarda oynadı. Geleceği ile ilgili  nasıl bir karar vereceğini bilemem ama bizim orta sahamızda zaten 7 oyuncumuz  var. En son Murat Akın aramıza katıldı. O mevkide bir arayışımız yok. Hamit'in de  ne düşündüğünü bilmiyorum. Sosyal medya üzerinden Hamit'e karşı yazılanları  görüyorum ama şunu da söylemem gerekiyor, Hamit, Türk futbolu için çok önemli ve  değerli bir isim. Türk futboluna inanılmaz hizmet eti. Onun kendi yolunda başarılı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"Süper Lig'e ulaşmak için daha iyi olmak zorundayız"

Genç teknik adam, sezon başında önlerine koydukları hedefler  doğrultusunda ilerlediklerini dile getirerek, önlerinde daha zorlu 18 maçlık bir  dönemin bulunduğunu aktardı.

Ligde her takımın birbirini yenebilecek güçte olduğunu vurgulayan Okan  Buruk, şöyle konuştu:

"Hem oyun anlamındaki gelişimimiz hem taraftarımızla bütünleşmemiz hem  de dışarıya verdiğimiz imaj anlamında iyi şeyler yaptığımızı düşünüyoruz ama  Süper Lig'e ulaşmak için daha iyi olmak zorundayız. İlk yarı sonunda yenilmez  takım olmadığını gördük. O yüzden her maça çok ciddi hazırlanmak gerekiyor.  Bandırma maçında 3-1 öndeyken karşılaşmanın 3-3 bitmesi bunun iyi bir örneğiydi. Konsantrasyonunuzu kaybetmemeniz gereken bir lig. Sabırlı bir şekilde maç maç  giderek bir üst lige ulaşmak istiyoruz. İnşallah Allah nasip eder."

Ligde takımların puan sıralamasında birbirine çok yakın olduğuna  değinen Buruk, "Çok sayıda takımın Süper Lig'e çıkma şansı devam ediyor. Her  takım seri yakaladığında iyi işler başarabilir. Bu nedenle favorisi olmayan bir  ligdeyiz. Göztepemizin ne kadar değerli bir camia ve Süper Lig'e ne kadar yakışan  bir kulüp olduğunu her zaman söylüyoruz. Ayrıca İzmir'in çok önemli bir şehir,  marka olduğunu söylüyoruz. İki ismin birleştiğinde Süper Lig'e çok yakışacağını  düşünüyoruz. Biz İzmir'i temsil eden bir takımız. İzmir ismini, başarı ve gururla  taşıyıp inşallah Süper Lig'e ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör olarak kendini geliştirmeye çalıştığını belirten Okan  Buruk, şu andaki tek hedefinin Göztepe'yi Süper Lig'e çıkarmak olduğunun altını  çizdi.

"Taraftarlarımız çıkan haberlere inanmasın"

Transfer çalışmalarını değerlendiren Okan Buruk, şunları kaydetti:

"İki tane çok iyi forvetimiz var. Bize hala forvet yazıyorlar.  Taraftarlarımız çıkan haberlere inanmasın. Kone'yi, Samsunspor'a kiralık olarak  verdik. Yine ön tarafta bize alternatif sağlayabilecek bir oyuncu bakıyoruz. Sol  beke de bir oyuncu bakıyoruz, o kadar." ifadelerini kullandı.

"Murat inşallah kariyerine bir şampiyonluk daha yazar"

Teknik direktör Buruk, 1. Lig'de 8 şampiyonluğu bulunan Murat Akın'ı  transfer etmeleri hakkında ise sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sezon başında da Murat'la konuşmuştuk. İsviçre'den, FC Wil'den gelen  teklif vardı ve şartları daha iyi olduğu için yurt dışında oynamayı tercih etti.  Karakter ve oyunculuk olarak takımımıza çok yakışacak bir oyuncuydu. Yaşadığı  şampiyonluklar, bu ligi iyi tanıması, tecrübesi tabi ki önemli. O da sağ olsun  bizimle beraber olmak, Göztepe formasını görmek istedi. Murat Akın inşallah  kariyerine bir şampiyonluk daha yazar."

 Okan Buruk'tan Süper Lig yorumu

Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de ise Medipol Başakşehir'in inanılmaz  bir performansı olduğunu sözlerine ekledi.

Medipol Başakşehir'in oyun olarak diğer takımların önünde olduğunu  iddia eden Buruk, şöyle devam etti:

"Tabi ki şampiyonluk yarışı başka bir şeydir, o yolda engelleri aşmak  daha farklıdır bu da bir tecrübe ister. Bundan sonra ne vereceklerini bilemiyorum  ama Süper Lig'de ilk yarıya baktığınızda en iyi futbolu oynayan takım olarak  Başakşehir'i söyleyebilirim. Büyük takımlara karşı deplasmanda oynadıkları  maçlarda da bunu gösterdiler. Yollarının açık olduğunu düşünüyorum. Benim de eski  takımım, futbolu orada bırakmıştım. Abdullah Hoca da çok başarılı ve değerli bir  insan. Aynı şekilde Göksel Gümüşdağ başkanlığında orada inanılmaz kurumsal bir  yapı kuruldu. İnşallah başarılı olurlar. Yeni takımların çıkıp da Türkiye  Ligi'nde üst sıralar oynaması herkesin olduğu gibi benim de hoşuma gidiyor."

 Çok eleştirilen Galatasaray'ın da şampiyonluk yarışı içinde olduğunu  hatırlatan Buruk, "Birbirine puan olarak yakın 4 takım var, hepsi başarılı olmak  isteyecek. Beşiktaş geçen senenin şampiyonu, kadrosunda eksiklikler var, oyun  olarak biraz geriye gittiler ama ikinci yarı yeni bir lig başlıyor. Fenerbahçe  kötü başladı daha sonra üst tarafı yakaladı. Zorlu bir yarış olacak, tüm takımlar  ikinci yarı kendini geliştirecektir. Her yöne açık bir yarış bizi bekliyor."  değerlendirmesini yaptı.

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