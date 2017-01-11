Sait Karafırtınalar'dan transfer açıklaması

AJANSSPOR ÖZEL-

TFF 1. Lig takımlarından Manisaspor'un Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

Transfer çalışmalarından bahseden Sait Karafırtınalar, yasağın bugün kalkacağını ifade etti.

Karafırtınalar, "Yasak kalktı diyebiliriz, dün federasyona evrakları gönderdik. Umut Gündoğan ve Gökhan Sazdağı ile anlaşmaya vardık. Gökhan için iddia edilen, "Manisaspor Gökhan Sazdağı'na 500 bin TL bonservis bedeli ödedi" haberleri doğru değil. Gökhan bizim takıma kiralık olarak opsiyonlu geldi.

Tisdell iddiaları doğru değil. Bana bu konuda gelen bir bilgi olmadı. Manisa'daki hava koşulları nedeniyle 2 gün Kuşadası'nda kamp yapacağız. Boluspor maçında da umarım güzel sonuçlarla ayrılırız" diye konuştu.

"Herkesten dua istiyoruz"

Takımın tecrübeli kalecisi İsmail Şahmalı'nın çocuğu Ömer'in bugün zor bir ameliyatı gireceğini söyleyen 48 yaşındaki teknik adam, "Kalecimiz İsmail'in yavrusu Ömer ameliyat geçirecek bugün. Herkesten dua istiyoruz. Allah yardımcıları olsun" dedi.