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Şanlıurfa'da ayrılık!
11 Ocak 2017 , 15:11
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Şanlıurfaspor
TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, 20 yaşındaki futbolcu Muhammet Beşir ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu toplantısında, ikinci devrede kadroda yer verilmemesi planlanan futbolcuların durumuna ilişkin değerlendirme yapıldı.
Sarı-yeşilli ekibin sezon başında Trabzonspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Muhammet Beşir'in durumuna ilişkin görüş alışverişinde bulunan kulüp yönetimi, genç futbolcuyla yolların ayrılmasını kararlaştırdı.
Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Muhammet Beşir ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Bugüne kadar kulübümüze hizmet eden Muhammet'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Şanlıurfaspor
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