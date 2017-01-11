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TFF 1. Lig naklen yayın programı belli oldu!
11 Ocak 2017 , 10:18
-AJANSSPOR
TFF 1. Lig'de ikinci yarı, bu haftasonu oynanacak 17. hafta maçlarıyla başlıyor. Maçların naklen yayın programı belli oldu. İşte TFF 1. Lig 17. hafta naklen yayın programı;
14.01.2017-13.00 Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı-Ümraniyespor vs Balıkesirspor TRT Avaz
14.01.2017-13.00 Malatya İnönü-EVKUR Yeni Malatyaspor vs Sivasspor TRT Spor HD
14.01.2017-16.00 Elazığ Atatürk-Elazığspor vs Şanlıurfaspor TRT Türk
14.01.2017-18.30 Manisa 19 Mayıs-Manisaspor vs Boluspor TRT Spor HD
15.01.2017-13.00 Bandırma 17 Eylül-Bandırmaspor vs Samsunspor TRT Avaz
15.01.2017-13.00 Bornova Stadı-Göztepe A.Ş. vs Denizlispor TRT Spor HD
15.01.2017-16.00 -Eskişehirspor vs Altınordu A.Ş. TRT Türk
15.01.2017-18.30 5 Ocak Fatih Terim-Adana Demirspor vs Mersin İdmanyurdu TRT Spor HD
16.01.2017-18.30 Giresun Atatürk-Giresunspor vs Gaziantep B.Ş. BLD. Spor TRT Spor HD
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