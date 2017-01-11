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TFF 1. Lig naklen yayın programı belli oldu!

Tarih11 Ocak 2017 , 10:18

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TFF 1. Lig naklen yayın programı belli oldu!

-AJANSSPOR

TFF 1. Lig'de ikinci yarı, bu haftasonu oynanacak 17. hafta maçlarıyla başlıyor. Maçların naklen yayın programı belli oldu. İşte TFF 1. Lig 17. hafta naklen yayın programı;

14.01.2017-13.00  Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı-Ümraniyespor vs Balıkesirspor  TRT Avaz

14.01.2017-13.00  Malatya İnönü-EVKUR Yeni Malatyaspor vs Sivasspor  TRT Spor HD

14.01.2017-16.00  Elazığ Atatürk-Elazığspor vs Şanlıurfaspor  TRT Türk

14.01.2017-18.30  Manisa 19 Mayıs-Manisaspor vs Boluspor  TRT Spor HD

15.01.2017-13.00  Bandırma 17 Eylül-Bandırmaspor vs Samsunspor TRT Avaz

15.01.2017-13.00  Bornova Stadı-Göztepe A.Ş. vs Denizlispor  TRT Spor HD

15.01.2017-16.00                        -Eskişehirspor vs Altınordu A.Ş. TRT Türk

15.01.2017-18.30  5 Ocak Fatih Terim-Adana Demirspor vs Mersin İdmanyurdu  TRT Spor HD

16.01.2017-18.30  Giresun Atatürk-Giresunspor vs Gaziantep B.Ş. BLD. Spor  TRT Spor HD    

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